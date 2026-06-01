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Dividendenausschüttung

S&P 500-Wert Bath Body Works-Aktie: Diese Bath Body Works-Dividendenauszahlung wurde beschlossen

12.06.26 07:02 Uhr
S&P 500-Wert Bath Body Works-Aktie: Diese Bath Body Works-Dividendenauszahlung wurde beschlossen | finanzen.net

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Bath Body Works-Aktionäre.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bath & Body Works
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Bath Body Works am 11.06.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,80 USD beschlossen. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. Insgesamt wurde beschlossen 167,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. So reduzierte sich die Bath Body Works- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 5,65 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Bath Body Works-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 18,82 USD. Der Bath Body Works-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 3,67 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,13 Prozent betrug.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr reduzierte sich der Aktienkurs von Bath Body Works via New York um 27,92 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -13,86 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Bath Body Works

Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,81 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,32 Prozent anziehen.

Kerndaten der Bath Body Works-Aktie

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Bath Body Works steht aktuell bei 3,652 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Bath Body Works verfügt über ein KGV von aktuell 7,02. Der Umsatz von Bath Body Works belief sich in 2026 auf 7,291 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 3,11 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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