S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: Baxter International-Dividende niedriger
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Baxter International-Ausschüttung aus.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Baxter International am 05.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,52 USD beschlossen. Damit wurde die Baxter International-Dividende im Vorjahresvergleich um 50,00 Prozent zurückgeschraubt. Baxter International zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 348,00 Mio. USD. So fiel die Baxter International- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 41,02 Prozent.
Dividendenrenditeanpassung
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Baxter International-Titel via New York bei einem Wert von 16,75 USD. Baxter International verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,72 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,57 Prozent.
Baxter International-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr fiel der Kurs von Baxter International via New York um 44,04 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -34,95 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Baxter International
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,09 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,55 Prozent abnehmen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Baxter International
Baxter International ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 8,598 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Baxter International verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Baxter International auf 11,244 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte -1,87 USD aus.
Redaktion finanzen.net
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