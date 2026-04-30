S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Berkshire Hathaway-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 01.05.2016 wurde die Berkshire Hathaway-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 145,48 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 68,738 Berkshire Hathaway-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 32.554,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 473,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 225,54 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Berkshire Hathaway einen Börsenwert von 1,03 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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