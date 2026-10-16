DAX 25.649 +1,0%ESt50 6.214 +0,7%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 -0,7%Nas 26.494 -0,8%Bitcoin 73.084 -0,2%Euro 1,1257 +0,3%Öl 105,3 -0,6%Gold 4.198 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Investition

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Berkshire Hathaway-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
471.05 EUR 0.05 EUR 0.01 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Berkshire Hathaway-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Berkshire Hathaway-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 144,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69,358 Berkshire Hathaway-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36.459,98 USD, da sich der Wert einer Berkshire Hathaway-Aktie am 15.10.2026 auf 525,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 264,60 Prozent.

Alle Berkshire Hathaway-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Aktuelle Berkshire Hathaway Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Berkshire Hathaway Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
17.05.12 Berkshire Hathawa b kaufen Der Aktionär
08.05.12 Berkshire Hathawa b overweight Barclays Capital
04.10.11 Berkshire Hathawa b overweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.