S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Berkshire Hathaway-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Berkshire Hathaway-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Berkshire Hathaway-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 144,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69,358 Berkshire Hathaway-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36.459,98 USD, da sich der Wert einer Berkshire Hathaway-Aktie am 15.10.2026 auf 525,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 264,60 Prozent.
Alle Berkshire Hathaway-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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