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S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
485.80 EUR -1.25 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Berkshire Hathaway-Anteile an diesem Tag bei 490,16 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investierten, hätten nun 0,204 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Berkshire Hathaway-Aktie auf 546,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,59 Prozent erhöht.

Alle Berkshire Hathaway-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
17.05.12 Berkshire Hathawa b kaufen Der Aktionär
08.05.12 Berkshire Hathawa b overweight Barclays Capital
04.10.11 Berkshire Hathawa b overweight Barclays Capital

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