S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Berkshire Hathaway-Anteile an diesem Tag bei 490,16 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investierten, hätten nun 0,204 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Berkshire Hathaway-Aktie auf 546,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,59 Prozent erhöht.
Alle Berkshire Hathaway-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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