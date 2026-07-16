S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bio-Techne von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentable Bio-Techne-Investition?

23.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Bio-Techne-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Bio-Techne-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bio-Techne-Papier bei 27,69 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 36,117 Bio-Techne-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.07.2026 auf 71,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.592,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 159,25 Prozent.

Der Börsenwert von Bio-Techne belief sich zuletzt auf 11,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net