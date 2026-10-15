S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bio-Techne von vor 10 Jahren abgeworfen

Bio-Techne-Investition im Blick

15.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bio-Techne-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bio-Techne-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,43 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Bio-Techne-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,843 Bio-Techne-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bio-Techne-Papiers auf 72,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.743,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 174,36 Prozent angezogen.

Alle Bio-Techne-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net