S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bio-Techne von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bio-Techne-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bio-Techne-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,43 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Bio-Techne-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,843 Bio-Techne-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bio-Techne-Papiers auf 72,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.743,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 174,36 Prozent angezogen.
Alle Bio-Techne-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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