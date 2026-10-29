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Bio-Techne-Performance

S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bio-Techne von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bio-Techne-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bio-Techne Corp
64.32 EUR -0.60 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen

Das Bio-Techne-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bio-Techne-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 59,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,680 Bio-Techne-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bio-Techne-Papiers auf 72,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,09 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Bio-Techne zuletzt 11,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.10.18 Bio-Techne Hold Craig Hallum
18.01.17 Bio-Techne Buy Deutsche Bank AG
21.01.15 Bio-Techne Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

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