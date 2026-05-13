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Bio-Techne-Performance im Blick

S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 3 Jahren eingebracht

14.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Bio-Techne-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bio-Techne Corp
37,83 EUR -2,03 EUR -5,09%
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Am 14.05.2023 wurden Bio-Techne-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bio-Techne-Aktie bei 81,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,230 Bio-Techne-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bio-Techne-Aktien wären am 13.05.2026 55,22 USD wert, da der Schlussstand 44,89 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,78 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bio-Techne bezifferte sich zuletzt auf 7,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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