Performance unter der Lupe

Vor Jahren in BlackRock-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die BlackRock-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die BlackRock-Anteile bei 727,14 USD. Bei einem BlackRock-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,753 BlackRock-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1.101,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.151,42 USD wert. Damit wäre die Investition 51,51 Prozent mehr wert.

BlackRock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 177,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net