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BlackRock-Anlage im Blick

S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 5 Jahren eingefahren

15.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BlackRock-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
895,00 EUR 4,20 EUR 0,47%
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Am 15.06.2021 wurden BlackRock-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BlackRock-Aktie an diesem Tag bei 881,01 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die BlackRock-Aktie investiert hat, hat nun 0,114 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,14 USD, da sich der Wert eines BlackRock-Anteils am 12.06.2026 auf 1.032,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,14 Prozent zugenommen.

BlackRock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 168,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu BlackRock Inc Registered Shs

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11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.09.2017BlackRock OverweightBarclays Capital
19.10.2016BlackRock BuyUBS AG
09.09.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
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08.09.2017BlackRock OverweightBarclays Capital
19.10.2016BlackRock BuyUBS AG
09.09.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
15.04.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.05.2015BlackRock Equal WeightBarclays Capital
18.05.2012BlackRock neutralUBS AG
26.03.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
25.02.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.03.2008BlackRock underperformCredit Suisse Group

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