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BlackRock-Performance im Blick

S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren BlackRock-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
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BlackRock-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der BlackRock-Anteile betrug an diesem Tag 908,07 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,101 BlackRock-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1.036,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.141,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,10 Prozent angewachsen.

BlackRock war somit zuletzt am Markt 168,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
11.01.19 BlackRock Hold Deutsche Bank AG
08.09.17 BlackRock Overweight Barclays Capital
19.10.16 BlackRock Buy UBS AG
09.09.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG
16.06.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG