S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren BlackRock-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
BlackRock-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der BlackRock-Anteile betrug an diesem Tag 908,07 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,101 BlackRock-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1.036,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.141,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,10 Prozent angewachsen.
BlackRock war somit zuletzt am Markt 168,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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BlackRock Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.19
|BlackRock Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.17
|BlackRock Overweight
|Barclays Capital
|19.10.16
|BlackRock Buy
|UBS AG
|09.09.16
|BlackRock Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.16
|BlackRock Buy
|Deutsche Bank AG