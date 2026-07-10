S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 5 Jahren eingefahren

BlackRock-Performance im Blick

13.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren BlackRock-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

BlackRock-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der BlackRock-Anteile betrug an diesem Tag 908,07 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,101 BlackRock-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1.036,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.141,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,10 Prozent angewachsen.

BlackRock war somit zuletzt am Markt 168,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net