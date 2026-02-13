DAX24.860 -0,2%Est505.989 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.612 -0,5%Euro1,1856 -0,1%Öl68,26 +0,8%Gold4.974 -1,4%
Langfristige Performance

S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor 3 Jahren abgeworfen

16.02.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen BlackRock-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
909,40 EUR 25,00 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die BlackRock-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die BlackRock-Anteile bei 713,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,403 BlackRock-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BlackRock-Papiers auf 1.071,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.502,82 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,28 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für BlackRock eine Börsenbewertung in Höhe von 174,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen