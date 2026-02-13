S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen BlackRock-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die BlackRock-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die BlackRock-Anteile bei 713,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,403 BlackRock-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BlackRock-Papiers auf 1.071,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.502,82 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,28 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für BlackRock eine Börsenbewertung in Höhe von 174,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
