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Rentabler BlackRock-Einstieg?

S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BlackRock eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
1,005.50 EUR 15.50 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit BlackRock-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 607,07 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,647 BlackRock-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.842,04 USD, da sich der Wert einer BlackRock-Aktie am 23.10.2026 auf 1.118,25 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 84,20 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte BlackRock einen Börsenwert von 181,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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11.01.19 BlackRock Hold Deutsche Bank AG
08.09.17 BlackRock Overweight Barclays Capital
19.10.16 BlackRock Buy UBS AG
09.09.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG
16.06.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG

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