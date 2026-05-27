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Rentable BlackRock-Investition?

S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor einem Jahr abgeworfen

01.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen BlackRock-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
898,00 EUR 0,80 EUR 0,09%
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Heute vor 1 Jahr wurden BlackRock-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BlackRock-Aktie bei 979,89 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die BlackRock-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,021 BlackRock-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.05.2026 1.068,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.046,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,84 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte BlackRock einen Börsenwert von 169,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu BlackRock Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.09.2017BlackRock OverweightBarclays Capital
19.10.2016BlackRock BuyUBS AG
09.09.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
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08.09.2017BlackRock OverweightBarclays Capital
19.10.2016BlackRock BuyUBS AG
09.09.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
15.04.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.05.2015BlackRock Equal WeightBarclays Capital
18.05.2012BlackRock neutralUBS AG
26.03.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
25.02.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.03.2008BlackRock underperformCredit Suisse Group

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