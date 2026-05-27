S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen BlackRock-Investment verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr wurden BlackRock-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BlackRock-Aktie bei 979,89 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die BlackRock-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,021 BlackRock-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.05.2026 1.068,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.046,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,84 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte BlackRock einen Börsenwert von 169,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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