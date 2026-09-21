S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackRock von vor einem Jahr gekostet

BlackRock-Investition

21.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in BlackRock eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.09.2025 wurde das BlackRock-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1.142,85 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die BlackRock-Aktie investierten, hätten nun 8,750 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1.069,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.360,63 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,39 Prozent.

BlackRock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 173,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net