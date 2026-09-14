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Profitables BlackRock-Investment?

S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackRock-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackRock-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
941.20 EUR 3.60 EUR 0.38 %
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Am 14.09.2016 wurde das BlackRock-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 360,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,772 Anteile im Depot. Die gehaltenen BlackRock-Aktien wären am 11.09.2026 2.993,21 USD wert, da der Schlussstand 1.079,65 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 199,32 Prozent zugenommen.

BlackRock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 174,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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11.01.19 BlackRock Hold Deutsche Bank AG
08.09.17 BlackRock Overweight Barclays Capital
19.10.16 BlackRock Buy UBS AG
09.09.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG
16.06.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG

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