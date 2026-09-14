S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackRock-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackRock-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 14.09.2016 wurde das BlackRock-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 360,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,772 Anteile im Depot. Die gehaltenen BlackRock-Aktien wären am 11.09.2026 2.993,21 USD wert, da der Schlussstand 1.079,65 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 199,32 Prozent zugenommen.
BlackRock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 174,98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.19
|BlackRock Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.17
|BlackRock Overweight
|Barclays Capital
|19.10.16
|BlackRock Buy
|UBS AG
|09.09.16
|BlackRock Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.16
|BlackRock Buy
|Deutsche Bank AG