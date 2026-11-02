S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackRock-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackRock-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden BlackRock-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BlackRock-Papier bei 947,85 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,550 BlackRock-Papiere. Die gehaltenen BlackRock-Aktien wären am 30.10.2026 12.106,77 USD wert, da der Schlussstand 1.147,54 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 21,07 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BlackRock eine Börsenbewertung in Höhe von 186,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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