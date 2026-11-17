Performance unter der Lupe

Bei einem frühen Blackstone-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Blackstone-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 104,96 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die Blackstone-Aktie investiert hat, hat nun 95,274 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackstone-Aktie auf 117,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.148,06 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,48 Prozent.

Blackstone war somit zuletzt am Markt 148,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net