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S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Blackstone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

21.04.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Blackstone gewesen.

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Aktien
Blackstone
111,90 EUR 3,10 EUR 2,85%
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Die Blackstone-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Blackstone-Anteile betrug an diesem Tag 28,23 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 354,233 Blackstone-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 128,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 45.692,53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 356,93 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Blackstone bezifferte sich zuletzt auf 157,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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