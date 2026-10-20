S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Blackstone von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das Blackstone-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94,42 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,591 Blackstone-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 107,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.134,19 USD wert. Damit wäre die Investition um 13,42 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Blackstone einen Börsenwert von 132,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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