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Rentables Blackstone-Investment?

S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Blackstone eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
98.88 EUR -2.42 EUR -2.39 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Blackstone-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,79 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 403,388 Blackstone-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackstone-Aktie auf 111,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45.038,32 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 350,38 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Blackstone eine Marktkapitalisierung von 138,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.08.19 Blackstone Overweight Barclays Capital
11.03.16 Blackstone Hold Deutsche Bank AG
26.01.16 Blackstone Outperform RBC Capital Markets
08.01.16 Blackstone Buy Deutsche Bank AG
27.10.15 Blackstone Buy Argus Research Company

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