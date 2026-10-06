S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor 10 Jahren verdient

Rentables Blackstone-Investment?

06.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Blackstone eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Blackstone-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,79 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 403,388 Blackstone-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackstone-Aktie auf 111,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45.038,32 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 350,38 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Blackstone eine Marktkapitalisierung von 138,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net