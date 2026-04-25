S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackstone-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Blackstone-Performance im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Blackstone-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Blackstone-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Blackstone-Anteile bei 133,58 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,749 Blackstone-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Blackstone-Aktien wären am 27.04.2026 90,11 USD wert, da der Schlussstand 120,37 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,89 Prozent abgenommen.

Blackstone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 148,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net