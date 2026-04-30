S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Block (ex Square)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrativer Block (ex Square)-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in Block (ex Square)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Block (ex Square)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 14,89 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,159 Block (ex Square)-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 70,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.735,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 373,54 Prozent gesteigert.

Block (ex Square) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,47 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Block (ex Square)-Aktie fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Block (ex Square)-Aktie bei 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net