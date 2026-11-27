Investmentbeispiel

Anleger, die vor Jahren in Block (ex Square)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Block (ex Square)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Block (ex Square)-Papier an diesem Tag 60,31 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Block (ex Square)-Aktie investiert, befänden sich nun 16,581 Block (ex Square)-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.261,81 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Papiers am 25.11.2026 auf 76,10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,18 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Block (ex Square) betrug jüngst 45,88 Mrd. USD. Block (ex Square)-Papiere wurden am 19.11.2015 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Block (ex Square)-Aktie auf 11,20 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net