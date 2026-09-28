S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Bloom Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 28.09.2023 wurde das Bloom Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bloom Energy-Aktie bei 13,23 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 75,586 Bloom Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 288,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.821,62 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 21.821,62 USD, was einer positiven Performance von 2.082,16 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Bloom Energy belief sich jüngst auf 84,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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