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Profitable Bloom Energy-Investition?

S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bloom Energy-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
159.80 EUR -10.80 EUR -6.33 %
Charts | News | Analysen

Am 16.11.2025 wurde die Bloom Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 111,89 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Bloom Energy-Aktie investiert hat, hat nun 89,373 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.158,82 USD, da sich der Wert eines Bloom Energy-Papiers am 13.11.2026 auf 191,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,59 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Bloom Energy einen Börsenwert von 56,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Bloom Energy Analysen

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Datum Rating Analyst
20.08.18 Bloom Energy A Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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