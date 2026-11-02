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Langfristige Investition

S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bloom Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bloom Energy-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
183.00 EUR 0.80 EUR 0.44 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Bloom Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,111 Bloom Energy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 632,14 USD, da sich der Wert eines Bloom Energy-Papiers am 30.10.2026 auf 203,17 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 532,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bloom Energy eine Marktkapitalisierung von 60,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.08.18 Bloom Energy A Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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