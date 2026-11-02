S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bloom Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Investition

02.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bloom Energy-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde das Bloom Energy -Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,111 Bloom Energy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 632,14 USD, da sich der Wert eines Bloom Energy-Papiers am 30.10.2026 auf 203,17 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 532,14 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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