S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Booking-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Booking-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Booking-Aktie bei 58,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,088 Booking-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 153,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.616,85 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 161,68 Prozent gleich.
Booking wurde jüngst mit einem Börsenwert von 114,93 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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