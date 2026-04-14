S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Booking-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Booking-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 177,51 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,634 Booking-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Booking-Aktie auf 192,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.081,83 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 8,18 Prozent gleich.
Booking wurde am Markt mit 151,96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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