S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Booking-Einstiegs gewesen.
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Am 10.11.2023 wurden Booking-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Booking-Anteile an diesem Tag bei 122,97 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Booking-Aktie investiert hat, hat nun 0,813 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Booking-Anteile wären am 09.11.2026 132,95 USD wert, da der Schlussstand 163,49 USD betrug. Mit einer Performance von +32,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Booking eine Börsenbewertung in Höhe von 118,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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