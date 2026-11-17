Frühes Investment

Vor Jahren Booking-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Booking-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 94,66 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Booking-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,565 Booking-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 157,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.664,25 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,43 Prozent zugenommen.

Booking markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 118,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net