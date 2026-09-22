S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Booking von vor 5 Jahren verdient

Booking-Investition

22.09.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Booking-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Booking-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Booking-Aktie bei 96,24 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 103,902 Booking-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17.509,59 USD, da sich der Wert eines Booking-Anteils am 21.09.2026 auf 168,52 USD belief. Das entspricht einem Plus von 75,10 Prozent.

Booking war somit zuletzt am Markt 126,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net