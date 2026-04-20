S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Broadcom Anlegern eine Freude

Dividenden-Beschluss

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Broadcom-Anleger über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Broadcom am 20.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,36 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 12,38 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 11,14 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Broadcom-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,53 Prozent vergrößert.

Broadcom- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging der Broadcom-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 399,63 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Broadcom-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,64 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 1,25 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Broadcom via NASDAQ 769,16 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 791,47 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Broadcom

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,73 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,68 Prozent zulegen.

Basisinformationen zu Broadcom

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Broadcom beträgt aktuell 1,923 Bio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Broadcom beläuft sich aktuell auf 77,57. 2025 setzte Broadcom 63,887 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 4,77 USD.

Redaktion finanzen.net