S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende Broadcom-Investition?

05.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Broadcom-Einstiegs gewesen.

Am 05.11.2016 wurde die Broadcom-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 17,22 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadcom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 580,821 Broadcom-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189.045,71 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 04.11.2026 auf 325,48 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1.790,46 Prozent.

Broadcom war somit zuletzt am Markt 1,58 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net