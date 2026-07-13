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S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Broadcom eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Broadcom-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 16,12 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,050 Broadcom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24.465,13 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Papiers am 15.07.2026 auf 394,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.346,51 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,85 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.