S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde das Broadcom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 97,77 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Broadcom-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,228 Broadcom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.621,14 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Papiers am 18.11.2026 auf 354,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 262,11 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Broadcom eine Börsenbewertung in Höhe von 1,63 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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