S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren

Performance im Blick

12.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Broadcom-Aktien gewesen.

Das Broadcom-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Broadcom-Anteile an diesem Tag bei 355,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Broadcom-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,282 Broadcom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,18 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 11.11.2026 auf 345,22 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2,82 Prozent.

Zuletzt verbuchte Broadcom einen Börsenwert von 1,58 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net