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S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Broadcom-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
324.45 EUR 11.85 EUR 3.79 %
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Das Broadcom-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Broadcom-Anteile an diesem Tag bei 355,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Broadcom-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,282 Broadcom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,18 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 11.11.2026 auf 345,22 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2,82 Prozent.

Zuletzt verbuchte Broadcom einen Börsenwert von 1,58 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research

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