S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Broadcom-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das Broadcom-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Broadcom-Anteile an diesem Tag bei 355,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Broadcom-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,282 Broadcom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,18 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 11.11.2026 auf 345,22 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2,82 Prozent.
Zuletzt verbuchte Broadcom einen Börsenwert von 1,58 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com