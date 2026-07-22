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Lohnende Broadcom-Investition?

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
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Die Broadcom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Broadcom-Aktie an diesem Tag bei 283,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35,250 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.987,45 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 22.07.2026 auf 396,81 USD belief. Das entspricht einem Plus von 39,87 Prozent.

Broadcom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,83 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.