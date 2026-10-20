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S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Broadridge Financial Solutions-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadridge Financial Solutions IncShs
157.30 EUR 3.30 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen

Die Broadridge Financial Solutions-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 230,68 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43,350 Broadridge Financial Solutions-Anteilen. Die gehaltenen Broadridge Financial Solutions-Aktien wären am 19.10.2026 7.591,47 USD wert, da der Schlussstand 175,12 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 24,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Broadridge Financial Solutions bezifferte sich zuletzt auf 19,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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