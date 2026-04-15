S&P 500-Wert Carrier Global-Aktie: Über diese Dividende können sich Carrier Global-Aktionäre freuen

Dividende im Fokus

So viel Dividende trägt Carrier Global zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Carrier Global am 15.04.2026 eine Dividende in Höhe von 0,92 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 15,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Carrier Global 772,00 Mio. USD kosten. Damit wurde das Niveau der Carrier Global-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 15,22 Prozent nach oben angepasst.

Veränderung der Carrier Global-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging die Carrier Global-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 58,55 USD aus dem Handel. Das Carrier Global-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,73 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,16 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Carrier Global-Kurs via New York 33,46 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 48,67 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Carrier Global- Dividendenprognose

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,00 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,68 Prozent zurückgehen.

Carrier Global-Basisdaten

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Carrier Global beträgt aktuell 48,940 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Carrier Global beträgt aktuell 30,26. 2025 setzte Carrier Global 21,747 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD.

Redaktion finanzen.net