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Profitable Carvana-Investition?

S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carvana von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carvana-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carvana Co Registered Shs -A-
50.43 EUR -2.60 EUR -4.90 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Carvana-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Carvana-Papier an diesem Tag bei 71,08 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 140,679 Carvana-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.153,73 USD, da sich der Wert eines Carvana-Papiers am 14.10.2026 auf 57,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,46 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Carvana belief sich zuletzt auf 43,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Carvana Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Carvana Market Perform BMO Capital Markets
20.05.19 Carvana Outperform Cowen and Company, LLC
29.04.19 Carvana Buy B. Riley FBR
13.02.19 Carvana Neutral Seaport Global Securities

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