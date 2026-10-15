S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carvana von vor einem Jahr eingebracht

Profitable Carvana-Investition?

15.10.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carvana-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Carvana-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Carvana-Papier an diesem Tag bei 71,08 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 140,679 Carvana-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.153,73 USD, da sich der Wert eines Carvana-Papiers am 14.10.2026 auf 57,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,46 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Carvana belief sich zuletzt auf 43,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net