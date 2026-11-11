S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CBRE Group A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Frühe Investition

11.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen CBRE Group A-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CBRE Group A-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136,073 CBRE Group A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 18.341,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134,79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 83,41 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte CBRE Group A einen Börsenwert von 39,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net