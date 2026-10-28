S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 10 Jahren eingebracht

CBRE Group A-Performance im Blick

28.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CBRE Group A-Investment gewesen.

Die CBRE Group A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,96 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CBRE Group A-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,852 CBRE Group A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 468,61 USD, da sich der Wert eines CBRE Group A-Anteils am 27.10.2026 auf 121,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 368,61 Prozent vermehrt.

Am Markt war CBRE Group A jüngst 35,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net