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CBRE Group A-Performance im Blick

S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CBRE Group A-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CBRE Group Inc. (A)
108.95 EUR -0.45 EUR -0.41 %
Charts | News | Analysen

Die CBRE Group A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,96 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CBRE Group A-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,852 CBRE Group A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 468,61 USD, da sich der Wert eines CBRE Group A-Anteils am 27.10.2026 auf 121,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 368,61 Prozent vermehrt.

Am Markt war CBRE Group A jüngst 35,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.17 CBRE Group A Overweight Barclays Capital
26.07.17 CBRE Group A Neutral UBS AG
06.10.16 CBRE Group A Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
20.10.15 CBRE Grou a Overweight Barclays Capital
03.09.15 CBRE Grou a Overweight Barclays Capital

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