S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CDW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in CDW-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurde das CDW-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 43,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 228,676 CDW-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CDW-Anteile wären am 04.11.2026 38.589,07 USD wert, da der Schlussstand 168,75 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 285,89 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von CDW belief sich zuletzt auf 18,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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