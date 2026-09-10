S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CDW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnende CDW-Investition?

10.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in CDW-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden CDW-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CDW-Aktie bei 43,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,289 CDW-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 142,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 325,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 225,86 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CDW belief sich jüngst auf 18,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net