S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätte eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

CDW-Investment

15.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in CDW eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CDW-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 148,83 USD. Bei einem CDW-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,191 CDW-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.085,33 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 14.10.2026 auf 150,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,85 Prozent.

CDW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net