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CDW-Investment

S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätte eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in CDW eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CDW Corp (New)
136.05 EUR 2.10 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CDW-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 148,83 USD. Bei einem CDW-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,191 CDW-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.085,33 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 14.10.2026 auf 150,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,85 Prozent.

CDW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.06.19 CDW Buy Deutsche Bank AG
03.08.18 CDW Buy Needham & Company, LLC
22.03.18 CDW Buy Needham & Company, LLC
18.09.17 CDW Buy Needham & Company, LLC
24.07.17 CDW Equal Weight Barclays Capital

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