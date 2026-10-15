S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätte eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in CDW eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CDW-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 148,83 USD. Bei einem CDW-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,191 CDW-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.085,33 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 14.10.2026 auf 150,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,85 Prozent.
CDW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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