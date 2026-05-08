CDW-Performance im Blick

S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CDW von vor 5 Jahren verloren

14.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in CDW-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

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CDW-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 169,45 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,901 CDW-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CDW-Aktie auf 100,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 592,51 USD wert. Damit wäre die Investition um 40,75 Prozent gesunken. Am Markt war CDW jüngst 12,66 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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