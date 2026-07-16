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Lukratives CDW-Investment?

S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in CDW-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CDW Corp (New)
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit CDW-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 181,37 USD. Bei einem CDW-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,136 CDW-Aktien. Die gehaltenen CDW-Anteile wären am 22.07.2026 7.158,30 USD wert, da der Schlussstand 129,83 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 28,42 Prozent.

CDW wurde am Markt mit 16,50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
11.06.19 CDW Buy Deutsche Bank AG
03.08.18 CDW Buy Needham & Company, LLC
22.03.18 CDW Buy Needham & Company, LLC
18.09.17 CDW Buy Needham & Company, LLC
24.07.17 CDW Equal Weight Barclays Capital