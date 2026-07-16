S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lukratives CDW-Investment?

23.07.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in CDW-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit CDW-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 181,37 USD. Bei einem CDW-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,136 CDW-Aktien. Die gehaltenen CDW-Anteile wären am 22.07.2026 7.158,30 USD wert, da der Schlussstand 129,83 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 28,42 Prozent.

CDW wurde am Markt mit 16,50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net