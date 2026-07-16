S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in CDW-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit CDW-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 181,37 USD. Bei einem CDW-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,136 CDW-Aktien. Die gehaltenen CDW-Anteile wären am 22.07.2026 7.158,30 USD wert, da der Schlussstand 129,83 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 28,42 Prozent.
CDW wurde am Markt mit 16,50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CDW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CDW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle CDW Aktie News
CDW Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CDW nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.19
|CDW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.18
|CDW Buy
|Needham & Company, LLC
|22.03.18
|CDW Buy
|Needham & Company, LLC
|18.09.17
|CDW Buy
|Needham & Company, LLC
|24.07.17
|CDW Equal Weight
|Barclays Capital