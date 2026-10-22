S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in CDW eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 3 Jahren wurde das CDW-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CDW-Anteile bei 200,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CDW-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,499 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 158,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 78,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,03 Prozent.
Jüngst verzeichnete CDW eine Marktkapitalisierung von 19,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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