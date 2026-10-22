S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende CDW-Anlage?

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in CDW eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde das CDW -Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CDW-Anteile bei 200,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CDW-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,499 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 158,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 78,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,03 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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